HABER

Erzurum, Kars ve Ardahan'da 411 köy yolu kardan kapandı

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 14:30 | Son Güncelleme 33 dakika önce

En Çok Okunan Haberler

Paraları nereye kaçırdıkları belli oldu!

Paraları nereye kaçırdıkları belli oldu!

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Abdullah Gül için bomba sözler: Gül Erdoğan’ın karşısında aday mı olacak?

Abdullah Gül için bomba sözler: Gül Erdoğan’ın karşısında aday mı olacak?

Sarma sigara içenleri üzecek zam

Sarma sigara içenleri üzecek zam

2018'de kaç gün resmi tatil var?

2018'de kaç gün resmi tatil var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Sapkın'lığa destek pahalıya patladı! O öğretmene büyük şok

'Sapkın'lığa destek pahalıya patladı! O öğretmene büyük şok

Diyanet’e göre 9 yaşına giren kız evlenebilir

Diyanet’e göre 9 yaşına giren kız evlenebilir

3. Havalimanı için Karadeniz’e 15 bin metrekarelik dolgu

3. Havalimanı için Karadeniz’e 15 bin metrekarelik dolgu

CHP’li Aksünger: Zarrab davasında 10 milyar dolar ceza verilecek

CHP’li Aksünger: Zarrab davasında 10 milyar dolar ceza verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslan yavruları için hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslan yavruları için hazırlıklar başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Abdullah Gül yorumu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Abdullah Gül yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.