HABER

Erzurum merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

Operasyonda, örgütün mahrem askeri yapılanmasında bulundukları ve deşifre olmamak için telefonda "sabit hat" üzerinden görüştükleri iddia edilen 20 subay ve astsubay yakalandı - Zanlılardan, 9. Kolordu Komutanlığında görevli üsteğmen R.T'nin, darbe teşebbüsünün ardından gizlenmeyi başararak örgütünün faaliyetlerini koordine ettiği belirtildi

Erzurum merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri yapılanmasında bulundukları ve deşifre olmamak için telefonda "sabit hat" üzerinden görüştükleri öne sürülen 20 subay ve astsubay gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları anlaşılan örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu çerçevede Erzurum'un yanı sıra İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, Sakarya, Van, Afyonkarahisar ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, görevden uzaklaştırılan binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmenlerin de aralarında olduğu 20 muvazzaf subay ve astsubayı gözaltına aldı.

Erzurum'daki 9. Kolordu Komutanlığında görevliyken gözaltına alınan bu kişilerden üsteğmen R.T'nin terör örgütünün mahrem yapılanmasında önemli bir görevde bulunduğu ancak 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünün ardından gizlenmeyi başararak örgütsel faaliyetlerin koordinasyonunu sağladığı belirtildi.

Terör örgütünün sözde mahrem imamlarıyla irtibat halinde oldukları tespit edilen zanlıların terör örgütü bünyesindeki faaliyetlerini gizli tutmak amacıyla "sabit hat" üzerinden birbirleriyle bağlantı kurdukları öğrenildi.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. İl dışındaki zanlılar Erzurum'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların işlemleri sürdürülüyor.

Facia haberi geldi: Çok sayıda asker yaralı!Facia haberi geldi: Çok sayıda asker yaralı!
Binlerce kişi tek tek tespit edildi!Binlerce kişi tek tek tespit edildi!
İstanbul'a yaz geldi, izdiham oluştuİstanbul'a yaz geldi, izdiham oluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker Erzurum FETÖ operasyon

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.