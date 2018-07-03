Erzurum merkezli FETÖ operasyonu

Erzurum merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında yüzbaşı, teğmen ve astsubayların da olduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, örgütün "askeri mahrem yapılanması" ile ilişki ve irtibatları tespit edilen ve aralarında yüzbaşı, teğmen, astsubay, uzman çavuş, askeri sivil memur ve askeri okuldan ihraç edilen bir öğrencinin de olduğu zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.
Erzurum'un yanı sıra Ankara, İstanbul, Şırnak, Gaziantep, Mardin, Kayseri, Balıkesir ve Hakkari'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 12'si muvazzaf asker olan 13 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilen şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Erzurum'a getirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerine başlandığı belirtildi.
Hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin ise arandığı kaydedildi.
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