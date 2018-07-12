Erzurum merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Erzurum ve Rize'de silah kaçakçılarına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı ile ilgili olarak geçen 1 Aralık 2017'de başlatılan çalışma sonucu bugün operasyon düzenlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesindeki operasyonda, Erzurum kent merkezi ve Pasinler ilçesi ile Rize'nin Çayeli ilçesinde 7 adreste şüpheliler T.K, İ.A, M.T, M.Ç, M.B. ve Ş.B'ye ait araçlarda arama-el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, şüphelilerden T.K, İ.A, M.B. ve Ş.B. gözaltına alındı.
Zanlılardan M.Ç'nin Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde başka suçtan tutuklu bulunduğunu tespit eden ekipler, adresinde bulunamayan diğer şüpheli M.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamındaki ara yakalamalarda daha önce 4 tabanca, bu tabancalara ait 5 şarjör ve mermiler yakalayan ekipler, bu operasyonda da M.Ç. ve İ.A'nın adreslerinde iki ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait dolu kartuş ele geçirdi.
Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifade işlemlerine başlandığı belirtildi.
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