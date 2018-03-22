Erzurum tarihinde bir ilk daha

Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı münasebetiyle Ankara’da “Kurtuluşunun 100. Onur Yılında Marka Şehir Erzurum” konulu sempozyum düzenlenecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Erzurum Dernekler Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan sempozyum Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. Recep Akdağ’ın katılımıyla gerçekleşecek.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, 30 Mart 2018 tarihinde saat 09.30 Ankara’da düzenlenecek olan “Kurtuluşunun 100. Onur Yılında Marka Şehir Erzurum” konulu sempozyuma, Bilim adamları, bürokratlar, Türkiye’nin farklı illerinde faaliyet gösteren Erzurumlu federasyonlar, vakıflar ve dernekler katılım sağlayacak. Erzurum tarihinde ilk kez Ankara’da düzenlenecek olan sempozyuma Ankara ve Ankara dışından çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.
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