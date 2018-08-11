Erzurum'da bu yıl ilki düzenlenen "Erzurum Türk Oyunları Festivali" kapsamında gerçekleştirilen atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü ile düğün çadırından gelin çıkarma gösterileri ilgi çekti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Okçular Vakfı, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Erzurum-Aşkale karayolunun 6. kilometresinde özel olarak hazırlanan 120 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde de atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü gösterilerinin yanı sıra, karakucak güreşleri ve birçok geleneksel spor dalında müsabakalar yapıldı.

Oyun pistleri, oba alanları, düğün çadırları, atlı cirit pistleri ve çadır evlerin yer aldığı festival alanında misafirler için Erzurum'a ait el sanatları ve kentin yöresel yemek çeşitlerinin sunumları yapıldı.

- Çadırdan atla gelin çıkarıldı

Festival alanında kurulan düğün çadırında temsili olarak gelin çıkarıldı. Çadırda yöresel ezgiler eşliğinden kınası yakılan gelin, başına duvağı örtüldükten sonra dışarı çıkarıldı. Burada uğurlama duası yapılan gelinin at sırtına bindirilerek festival alanı içerisinde bir süre gezdirilmesi vatandaşlarca ilgiyle izlendi.