HABER

"Erzurum Türk Oyunları Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 19:18 | Son Güncelleme

Festivalin ikinci gününde sunulan atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü ile düğün çadırından gelin çıkarma gösterileri ilgiyle izlendi - Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Onursal Başkanı Alpaslan Ceylan: - "Eğer siz kültürünüzü yaşatmazsanız gelecek nesillere aktaracağınız hiçbir şey olmaz"

Erzurum'da bu yıl ilki düzenlenen "Erzurum Türk Oyunları Festivali" kapsamında gerçekleştirilen atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü ile düğün çadırından gelin çıkarma gösterileri ilgi çekti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Okçular Vakfı, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Erzurum-Aşkale karayolunun 6. kilometresinde özel olarak hazırlanan 120 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde de atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü gösterilerinin yanı sıra, karakucak güreşleri ve birçok geleneksel spor dalında müsabakalar yapıldı.

Oyun pistleri, oba alanları, düğün çadırları, atlı cirit pistleri ve çadır evlerin yer aldığı festival alanında misafirler için Erzurum'a ait el sanatları ve kentin yöresel yemek çeşitlerinin sunumları yapıldı.

- Çadırdan atla gelin çıkarıldı

Festival alanında kurulan düğün çadırında temsili olarak gelin çıkarıldı. Çadırda yöresel ezgiler eşliğinden kınası yakılan gelin, başına duvağı örtüldükten sonra dışarı çıkarıldı. Burada uğurlama duası yapılan gelinin at sırtına bindirilerek festival alanı içerisinde bir süre gezdirilmesi vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Erzurumlu demirci ustası Davut Tan'ın ateşte kızaran demiri el ve diline sürerek yaptığı gösteri de vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, gazetecilere, festivalde yapılan spor etkinliklerinin önemli bir kısmının geçmişte Orta Asya'da Türk kültüründe eğitim amaçlı yapılan etkinlikler olduğunu söyledi.

Kültürün aslında yaşayan nesne olduğunu aktaran Ceylan, "Türk milleti her an savaşa hazır olabilmek için, savaş dışındaki dönemlerde geleneksel sporları eğlenceye dönüştürerek antrenmanlarını devam ettirmişlerdir. Eğer siz kültürünüzü yaşatmazsanız gelecek nesillere aktaracağınız hiçbir şey olmaz." diye konuştu.

Festival yarınki etkinlikler ile sona erecek.

PARTNERYoksa bir bebek daha mı geliyorYoksa bir bebek daha mı geliyor
Çorum'un 'Kovboy Hoca'sıÇorum'un 'Kovboy Hoca'sı
Tarım işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 26 yaralıTarım işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 26 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Erzurum Türk Oyunları Festivali" başladı

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Diğer Haberler
HDP'ye Diyarbakır'da şok!

HDP'ye Diyarbakır'da şok!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Türkiye'den 16 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti!

Türkiye'den 16 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.