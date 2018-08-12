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"Erzurum Türk Oyunları Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, beraberindeki 7 ülkeden spor bakanlarıyla Erzurum'da tarihi yerleri gezdi - Bilal Erdoğan: - "Erzurum bizim geleneksel sporlarımızın Anadolu'daki önemli merkezlerinden bir tanesi. Özellikle cirit sporuyla ön planda olan bir şehrimiz"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Erzurum bizim geleneksel sporlarımızın Anadolu'daki önemli merkezlerinden bir tanesi. Özellikle cirit sporuyla ön planda olan bir şehrimiz." dedi.

Bilal Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Okçular Vakfı, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Erzurum Türk Oyunları Festivali"nin kapanış programına katılmak üzere kente geldi.

MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki "Türk Oyunları" fotoğraf sergisinin açılışına katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un Anadolu'nun önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Erzurum bizim geleneksel sporlarımızın Anadolu'daki önemli merkezlerinden bir tanesi. Özellikle cirit sporuyla ön planda olan bir şehrimiz. Bugünkü etkinliklerimizle beraber inşallah ülkemizde geleneksel sporların gelişmesine popülerleşmesine katkı olur. Bu sergi de vatandaşlarımızın geleneğimiz olan ata sporlarımızı, milli sporlarımızı hatırlaması için bir vesile olur diye diliyorum."

Açılışını yaptığı sergiyi inceleyen Erdoğan, daha sonra kentteki Yakutiye ve Çifte Minareli medreselerin yanı sıra Lalapaşa ve Ulu Cami ile Erzurum'da Rus işgaline karşı halk direnişinin simgesi olan Nene Hatun'un kabri ve Aziziye Tabyası'nı gezdi.

Erdoğan'ın tarihi yerleri kapsayan gezisine, festival kapsamında davet edilen Gambiya, Sri Lanka, Kırgızistan, Fildişi Sahili, Sırbistan, Nijer ve Katar'ın spor bakanları ile Özbekistan, Sierra Leone, Ukrayna, Azerbaycan, Tanzanya, Gine, Pakistan ve Kazakistan'ın da aralarında olduğu 30 ülkeden 89 misafir de katıldı.

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Erzurum Türk Oyunları Festivali Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Erzurum

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