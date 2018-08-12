Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Erzurum bizim geleneksel sporlarımızın Anadolu'daki önemli merkezlerinden bir tanesi. Özellikle cirit sporuyla ön planda olan bir şehrimiz." dedi.

Bilal Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Okçular Vakfı, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Erzurum Türk Oyunları Festivali"nin kapanış programına katılmak üzere kente geldi.

MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki "Türk Oyunları" fotoğraf sergisinin açılışına katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un Anadolu'nun önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Erzurum bizim geleneksel sporlarımızın Anadolu'daki önemli merkezlerinden bir tanesi. Özellikle cirit sporuyla ön planda olan bir şehrimiz. Bugünkü etkinliklerimizle beraber inşallah ülkemizde geleneksel sporların gelişmesine popülerleşmesine katkı olur. Bu sergi de vatandaşlarımızın geleneğimiz olan ata sporlarımızı, milli sporlarımızı hatırlaması için bir vesile olur diye diliyorum."