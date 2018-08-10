"Erzurum Türk Oyunları Festivali" başladı

Ata mirası bu kültürü koruyup kollamak ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin ortak vazifesi olduğunu dile getiren Sekmen, "Dünyada geleneksel sporların yaygınlaştırılması amacıyla bu önemli misyonu üstlenen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve ekibine bizlere sundukları büyük destekten ötürü Erzurum adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, dünyaya hükmeden şanlı ecdadın emanet bıraktığı bu cennet vatanın örf, adet, kültür ve gelenekleriyle tarihte eşi ve benzeri görülmemiş güzelliklerle dolu olduğunu söyledi.

Erzurum-Aşkale karayolunun 6. kilometresinde özel olarak hazırlanan 120 bin metrekarelik alanda yapılan festivalin ilk gününde atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü gösterilerinin yanı sıra, karakucak güreşleri ve birçok geleneksel spor dalında gösteriler sunuldu.

- "Belediye olarak kültürel çalışmalara destek veriyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Birinci Başkan Vekili Ahmet Selamet de Etnospor Kültür Festivallerinin önemine işaret ettiği konuşmasında, "Biz, kültürün değerini bilen büyük bir medeniyet ve anlayışın mensuplarıyız. Konfederasyon 2015 yılında geleneksel sporların yaygınlaştırılması amacıyla kuruldu. İstanbul’da düzenlenen bu üç festivalin Anadolu'daki ilk uygulamasını 'Erzurum Türk Oyunları' konseptiyle Erzurum'da yapmanın gururunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ise festivalin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Geleneksel sporlarımızın yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması, çocuklarımızın bu sporları öğrenmesi ve bu kültürün devam etmesi için çaba harcayanları tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu etkinlikler artarak devam edecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve diğer davetlilerin katılımıyla kesildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşlar seslendirdiği açılışın ardından sunulan atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü gösterileri ilgiyle izlendi.

Festival, 12 Ağustos Pazar günü sona erecek.

