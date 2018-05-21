Erzurum'u sel vurdu! Çöken yol park halindeki aracı böyle yuttu!

Erzurum' da ani bastıran sel merkez Yakutiye ilçesinin Çaykara caddesinde göçüğe neden oldu üzerindeki park halinde bulunan otomobili yuttu.
O anlar DHA kamerası tarafından an bean görüntülendi. Bölgeye çok saylıda itfaiye ve kurtarma ekipleri sevkedildi. Ayrıca yağan yağmur nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı. Göle dönen cadde ve sokaklarla vatandaşlar güçükle yürüyebildi
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