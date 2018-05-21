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Erzurum'u sel vurdu! Çöken yol park halindeki aracı böyle yuttu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

Erzurum'da sağanak yağışın etkisiyle aniden bastıran sel caddede göçüğe neden oldu. Yol üzerindeki park halinde bulunan araç çöken yolla birlikte göçüğe düştü.

Erzurum' da ani bastıran sel merkez Yakutiye ilçesinin Çaykara caddesinde göçüğe neden oldu üzerindeki park halinde bulunan otomobili yuttu.

O anlar DHA kamerası tarafından an bean görüntülendi. Bölgeye çok saylıda itfaiye ve kurtarma ekipleri sevkedildi. Ayrıca yağan yağmur nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı. Göle dönen cadde ve sokaklarla vatandaşlar güçükle yürüyebildi

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum sağanak yağış sel

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