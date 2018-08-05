Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Uzunyayla köyüne 4 yıl önce yerleşen iki aile köylüler arasında bir süre sonra sorunlar yaşanmaya başladı. Önceki gün iki genç arasında yaşanan bıçaklı kavga, bardağı taşıran son damla oldu. Z.K.'nin oğlu M.K. (18), arazi yüzünden tartıştığı Hasan Cindilli'yi (19) bıçakladı. Ağır yaralanan Cindilli, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bıçaklı kavga sonrası öfkelenen köylüler, meydanda toplandı. İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Ellerinde sopalarla 'Diş diş, kana kan, intikam', 'Huzuru bozanları köyde istemiyoruz' diye slogan atan köylüler, E.Ç. ve M.K.'nin evine doğru yürümeye başladı. Önlem alan jandarma, kalabalık grubu köyün ileri gelenleriyle birlikte güçlükle durdurabildi. Aileleri linç etmeye giden gençler, jandarma tarafından okulun bahçesine götürüldü ve kapısı kapatıldı. Köyün gençleriyle burada konuşan Jandarma Komutanı, onlardan sakin olmalarını ve gereğinin yapılacağını söyledi. Bunun üzerine öfkeli kalabalık, komutandan aldıkları sözle sakinleşti. Gerilimin devam ettiği köye giriş çıkışları kontrol altına alan jandarma, öfkelerin odağındaki E.Ç ve Z.K. ile ailelerini askeri araçla köyden çıkardı.