HABER

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 13:02 | Son Güncelleme

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla köyünde huzursuzluk çıkardığı iddia edilen iki ailenin bireylerine yönelik linç girişimini, jandarma güçlükle önledi. 'Dişe diş, kana kan intikam' sloganları atarak ellerinde sopalarla baskına giden öfkeli grubu jandarma ve onlara yardım eden köyün ileri gelenleri durdurabildi. Giriş-çıkışların kontrollü yapıldığı köyde istenmeyen iki aile fertleri, jandarma tarafından bölgeden çıkarıldı.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Uzunyayla köyüne 4 yıl önce yerleşen iki aile köylüler arasında bir süre sonra sorunlar yaşanmaya başladı. Önceki gün iki genç arasında yaşanan bıçaklı kavga, bardağı taşıran son damla oldu. Z.K.'nin oğlu M.K. (18), arazi yüzünden tartıştığı Hasan Cindilli'yi (19) bıçakladı. Ağır yaralanan Cindilli, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bıçaklı kavga sonrası öfkelenen köylüler, meydanda toplandı. İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Ellerinde sopalarla 'Diş diş, kana kan, intikam', 'Huzuru bozanları köyde istemiyoruz' diye slogan atan köylüler, E.Ç. ve M.K.'nin evine doğru yürümeye başladı. Önlem alan jandarma, kalabalık grubu köyün ileri gelenleriyle birlikte güçlükle durdurabildi. Aileleri linç etmeye giden gençler, jandarma tarafından okulun bahçesine götürüldü ve kapısı kapatıldı. Köyün gençleriyle burada konuşan Jandarma Komutanı, onlardan sakin olmalarını ve gereğinin yapılacağını söyledi. Bunun üzerine öfkeli kalabalık, komutandan aldıkları sözle sakinleşti. Gerilimin devam ettiği köye giriş çıkışları kontrol altına alan jandarma, öfkelerin odağındaki E.Ç ve Z.K. ile ailelerini askeri araçla köyden çıkardı.

koyde-iki-ailenin-uyelerine-linc-girisimi_5649_dhaphoto1

60 hane 450 nüfuslu Uzunyayla Köyü Muhtarı Ahmet Nuri Kutan, tek isteklerinin huzur olduğunu, bu huzuru bozan iki aileyi köylerinde görmek istemediklerini belirtti. Köye geldikleri 4 yıldan beri sorun yaşadıklarını ifade eden Muhtar Kutan, şunları söyledi:

"Bu adamlar bizim köyümüzde 4 senedir oturmaktalar. Bu adamlar, köyde 4 senedir devamlı sıkıntı çıkarıyorlar, huzursuzluk yaratıyorlar. Başkasının arazisinde hayvan otlatıyorlar. Bıçaklama olayı da bu sebeple yaşandı. Bu aile, hayvanlarını yine başkasının arazisinde otlatıyormuş. Bu yüzden tartışma çıkmış. M.K., evden aldığı bıçakla Hasan Cindilli'yi yaralamış. Cindilli'nin hayati tehlikesi var. Buna tepki olarak komşularımız köyde böyle insanların yaşamasını istemiyor. Bu insanlar köyde devamlı kavga huzurluksuz çıkarıyorlar."

koyde-iki-ailenin-uyelerine-linc-girisimi_5649_dhaphoto5

Köy halkı ellerindeki sopaları istenmeyen ailenin hayvanlarının da köyden gidene kadar bırakmayacağını söylerken jandarma gece ve gündüz köyde nöbet tutuyor.

Kaynak: DHA

PARTNERSahilde bulundu, büyük panik yarattı! Sahilde bulundu, büyük panik yarattı!
Balon balığı, tenekeyi parçalarken görüntülendiBalon balığı, tenekeyi parçalarken görüntülendi
‘Mandıra Filozofu’: Öğrenmek için okul şart değil‘Mandıra Filozofu’: Öğrenmek için okul şart değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Linç Girişimi Yakutiye

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Astsubay tarlada ölü bulundu

Astsubay tarlada ölü bulundu

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Adamin tapulu yeriyse kimseyi kovamazsin. bu olay avrupa da olsa o iki aileyi değil diğer köylüleri o köyden kovardi
Cahil sürüsü boş beleş insanlar
Güneydoğu anadalu bölgesi olmasaydı diyen birilerini gördem bundan önceki bir haberde...Peki buna nedenmeli doğu anadolu bölgesidemi keşke olmasaydı demezmisiniz bu şekilde ön yargılı konuşan ve yazanlaradır olanlaradır sözüm...
Yobazlıkta şampiyonlar ligi
Helal olsun huzursuzluk verenleri bugün engellemezseniz yarın tüm köy huzursuz olur
eeee yargiyi tek tarafli calistirir isen vatan millet sakarya dedirtirsen hergun hain kelimeleri memleket dusmani. herkeze tek yetki verirsen barbarca silahlandirir isen cahilce issizlik bunalimlar sokak mahkemeleri alin size yeni turkiye. rahatsiz iseniz polis cagirin mahkemeye gidin zabitaya haber verin. ben size diyim sefillik artikca aile ici bunalimlar cehalet cogaldikca daha bu ulkede neler yasanicak tum dunya bizi ileride cehalet ve barbar diye anilicaz yazik bu memlekete
Diğer Haberler
Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.