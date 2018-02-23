Erzurum ve İzmir'deki uyuşturucu operasyonu

Erzurum ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla Erzurum ve İzmir'de çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu "iştirak halinde uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan Erzurum'da 27 şüphelinin yanı sıra İzmir'de askerliğini yapan bir zanlı yakalandı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmada 43 kişi hakkında da kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak suçundan yasal işlem yapıldı.