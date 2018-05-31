Erzurum'a 429 milyon liralık yatırım

Erzurum'da, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yapılan ve 429 milyon lirası bedelli olan 30 tesisin yarın 14'ünün açılışı,16'sının ise temel atma töreni gerçekleştirilecek.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılması beklenen ve yarın yapılacak açılışta Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün yaptıracağı 14, Orman Genel Müdürlüğünce inşa edilecek 1 ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce inşa edilecek 1 tesis olmak üzere 16 tesisin temeli atılacak.

Düzenlenecek toplu açılış ve temel atma merasiminde DSİ tarafından inşa edilecek Söylemez Barajı, Köprüköy Gölçayır Göleti, Oltu Esenyamaç Göleti'nin yanı sıra 7 ayrı sulama tesisi ile 4 taşkın koruma tesisinin temeli atılacak.

Temeli atılacak ve açılışı yapılacak, 429 milyon liraya mal olacak tesisler ile 21 bin 850 dekar zirai alan suya kavuşacak ve 1 milyar 300 milyon metreküp su biriktirilecek.

Söz konusu tesisler ile 23 yerleşim yeri ve 7 bin 480 dekar arazi de taşkın sularından korunmuş olacak.

Törene katılması beklenen Bakan Eroğlu, ağaçlandırma ve ormancılık projelerini içeren Nenehatun Milli Parkı Sulama ve Peyzaj Sistemi, yapımı tamamlanan Tortum Pehlivanlı Barajı ile 13 taşkın koruma tesisinin de açılışı yapılacak.

Açılışta ceviz, sarı çam, huş, leylak ve dişbudak türlerinden oluşan bin 200 fidan vatandaşlara dağıtılacak.

Projelerle, orman alanların artırılması ve köylülerin desteklenmesi hedefleniyor.

