Erzurum'a kar yağdı

Turgay İPEK ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, dün etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde oturanlar güne karla uyandı. Toprak zemin, otomobiller, lale ve ağaçların üzeri karla kaplandı. Dışarı çıkan bazı aileler kar topu oynadı.

Bahar ayında Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava bir anda soğudu ve Erzurum'da gece yarısından sonra kar yağışı başladı. Nisan ayını uğurlamaya hazırlanan Erzurumlular kar yağışı sürprizi yaşadı. Erzurumlular baharda kışı yaşadıklarını ve güneşli günlere hasret kaldıklarını söyledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da Nurallah Akçayır'ın, "Yazın yağar kar başıma" adlı şarkısını hatırlatan Başak Güney, "Baharı beklerken kışı karşıladık. Erzurum karın en güzel yakıştığı şehir. Haziranda da yağsa şaşırmayız. İşe giderken karı görünce eşim ve kızımla birlikte kar topu oynadık" diye konuştu.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceğini açıkladı. Yağışların sabah saatlerinde Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Iğdır il genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinin yağmur ve sağanak yağmurlu şeklinde olması beklendiğini bildirdi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceğini hatırlatan Meteoroloji, buzlanma ve zirai don uyarısında bulanarak yaptığı yazılı açıklamada:

Bölgemiz genelinde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 altında seyredeceğinden gece ve sabah ilk saatlerde hafif, yer yer orta kuvvette buzlanma ve zirai don hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların, yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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