Erzurum'da 118 yabancı uyruklu yakalandı

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 118 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum-Ağrı karayolu Nenehatun mevkisi ve Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında gruplar halinde yayaların ilerlediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede, yurda yasa dışı giriş yapan 103 Afganistan ve 15 Pakistan uyruklu bulunduğu tespit etti.

Yabancı uyruklulara, otobüslerle getirildikleri kent merkezindeki Gürcükapı ve Gölbaşı polis merkezlerinde yemek ve çay ikram edildi.

İran'dan yasa dışı yollarla yurda girdikleri ve Türkiye'nin farklı illerine götürülmek istendikleri tespit edilen yabancı uyrukluların, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine götürüleceği belirtildi.