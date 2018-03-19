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Erzurum'da 120 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 20:37 | Son Güncelleme

Erzurum'da 120 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum'da, Afganistan ve Pakistan uyruklu 120 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ağrı-Erzurum karayolu Nenehatun rampası ile Kuzey Çevre Yolu üzerinde gruplar halinde yürüyenler olduğu ihbarını alınca bölgeye gitti.

Ekipler, her iki noktada yaptıkları araştırmada kaçak olarak yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 120 kaçak göçmeni yakaladı.

Otobüslerle Gürcükapı ve Gölbaşı polis merkezlerine götürülen kaçak göçmenler, polisteki işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine götürülecek.

İran sınırından kaçak yollarla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldikleri anlaşılan kaçak göçmenlerin batıdaki illere gitmeyi amaçladıkları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum kaçak göçmen yabancı uyruklu

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