Erzurum'da 160 yabancı uyruklu yakalandı

Erzurum'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 160 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı-Erzurum karayolunun Nenehatun mevkisinde, Kuzey Çevre Yolu otogar çevresi ve kentin çeşitli bölgelerinde gruplar halinde yürüyenler olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Söz konusu kişileri durduran ekipler, Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları belirlenen 160 kişiyi yakaladı.
Otobüslerle kentteki polis merkezlerine, daha sonra da sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastanelere götürülen yabancı uyruklular, sınır dışı işlemleri için Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
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