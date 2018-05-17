Erzurum'da 2 günde 31 kaçak yakalandı

Erzurum'da son 2 günde yasal olmayan yollarla yurda giren yabancı uyruklu 31 kaçak yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezi ve ilçelerinde göçmen kaçakçılığı olaylarını önlemek ve suça karışanları yakalamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu çerçevede kent genelinde dün yaptıkları çalışmalarda 23 kişi, bugün de 8 kişi olmak üzere Afganistan ve Pakistan uyruklu 31 kaçağı yakaladı.
Otobüslerle polis merkezlerine götürülen ve kaçak olarak yurda giren yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İran üzerinden yurda giren kaçak göçmenlerin, batıdaki kentlere gitmeyi amaçladığı belirlendi.
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