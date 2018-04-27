Erzurum'da 2 günde 360 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum'da son iki günde yasal olmayan yollardan yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 360 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Horasan ve Pasinler ilçe emniyet müdürlükleri ile jandarma ekipleri, Erzurum-Ağrı karayolu, kent merkezindeki kuzey çevre yolu, otogar civarı ve Nenehatun rampası mevkisinde kaçak göçmenlerin gruplar halinde yürüdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu alanlarda yaptıkları aramalarda kaçak olarak yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 160 göçmeni yakaladı.

Otobüslerle polis merkezlerine götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bu kişiler dışında kentte dün de yasa dışı yollarla yurda giren 200 kişinin yakalandığı belirtildi.

Böylece kentte son 2 gün içinde yakalanan yabancı uyruklu sayısı 360'a ulaştı.

İran'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen kaçak göçmenlerin, batıdaki kentlere gitmeyi amaçladığı belirlendi.

