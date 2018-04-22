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Erzurum'da 2 günde 467 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 18:09 | Son Güncelleme

Erzurum'da 2 günde 467 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum'da son iki günde yasal olmayan yollardan yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 467 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Horasan ve Pasinler ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, Erzurum-Ağrı karayolu, kent merkezindeki kuzey çevre yolu ve Nenehatun rampası mevkisinde kaçak göçmenlerin gruplar halinde yürüdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu alanlarda yaptıkları aramalarda kaçak olarak yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 222 göçmeni yakaladı.

Otobüslerle polis merkezlerine götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bu kişiler dışında kentte dün de yasa dışı yollarla yurda giren 245 kişinin daha yakalandığı belirtildi.

Böylece kentte son 2 gün içinde yakalanan yabancı uyruklu sayısı 467'ye ulaştı.

İran'dan yasa dışı yollarla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelerek yurda giriş yaptıkları anlaşılan kaçak göçmenlerin, daha sonra batıdaki kentlere gitmeyi amaçladığı belirlendi.

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Erzurum kaçak göçmen

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