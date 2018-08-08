Erzurum'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Erzurum'un Karayazı ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karayazı ilçesi Geventepe Mahallesi kırsalında bir hafta önce başlatılan operasyon sonucunda önceki gün terör örgütü PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandığı ve çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisinin hafif yaralandığı hatırlatıldı.

Çatışmanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karayazı ilçesi Geventepe Mahallesi kırsalında başlatılan operasyon esnasında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile çıkan çatışmada 1 personelimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu mensubu ise etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon sonrasında yapılan arazi aramasında bir 1 susturuculu tabanca, 2 tabanca şarjörü, 2 termal kamera, 2 piknik tüpü, 1 silah gövdesi, 2 uyku tulumu, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 8 fünye ve 100 metre kablo, 2 şemsiye, çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, bölgede terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

