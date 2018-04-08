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Erzurum'da 227 Afgan göçmen sınır dışı edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 03:41 | Son Güncelleme

Erzurum'da, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 227 göçmen, Kabil'e düzenlenen "charter" seferleriyle sınır dışı edildi

Erzurum'da, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ndeki sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 227 göçmen, Kabil'e yapılan "charter" seferleriyle sınır dışı edildi.

Yasa dışı yollarla yurda girdikten sonra kolluk kuvvetlerince yakalanıp Erzurum Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen ve sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 227 göçmen, jandarma eşliğinde dolmuş ve otobüslerle Erzurum Havaalanı'na getirildi.

Polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı havaalanında üst ve valiz aramaları yapılan 227 göçmen, Erzurum'dan Kabil'e düzenlenen "charter" seferleriyle sınır dışı edilmek üzere Ariana Afgan Havayolları uçağına 03.25'te bindirildi.

Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ndeki sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 467 göçmenin de gün içinde ve pazartesi günü sınır dışı edileceği belirtildi.

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