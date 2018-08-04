Erzurum'un Aziziye Belediyesince kentin termal turizminin tanıtılması amacıyla 10-12 Ağustos tarihlerinde "Ilıca Çermik Festivali" düzenlenecek.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, festivalle kent açısından kış turizmi kadar öneme sahip termal turizmin tanıtılmasının amaçlandığı belirtti.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek festivalle Erzurum'da termal potansiyel olduğunu, bu alanda yatırımlar gerçekleştirilebileceğini göstermek istediklerini dile getiren Orhan, "Bundan önce yapmış olduğumuz diğer festivallerde buradaki termal potansiyelin tanıtımı noktasında eksiklik olduğunu anladık. Özellikle termal turizmle ilgili yatırım yapmak isteyenleri de bu vesileyle bir kez daha ilçemize davet ediyoruz." dedi.

Orhan, Erzurum denince termal turizmin öncelikli olarak akıllara gelmesini sağlamayı amaçladıklarına dikkati çekerek, "Erzurum, kış turizmi açısından Türkiye'nin en önemli noktalarından biri. Buraya gelen misafirler, sabah kayak keyfini yaptıktan sonra akşam termal tesis imkanı bulacak. Erzurum dışında böyle konsept sunan başka bir şehir yok." ifadelerini kullandı.

Etkinliklerin büyük bölümünün ilçedeki Orhan Tavlı Stadı'nda gerçekleştirileceğini aktaran Orhan, festivalin sportif ve sanatsal faaliyetler eşliğinde 3 gün süreceğini kaydetti.

Orhan, 10-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak festivalin son gününde 2. Geleneksel Aziziye Belediyesi Karakucak Güreşleri etkinliğinin de düzenleneceğini belirtti.

