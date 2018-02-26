Erzurum'da 32 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Erzurum'da pikapta yapılan aramada 32 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün Erzurum-Erzincan karayolundaki Ilıca polis kontrol noktasında uygulama yaptı.
Şüphe üzerine durdurulan pikaptaki arama sırasında narkotik dedektör köpeği "Çapkın"ın tepki vermesinin ardından detaylı inceleme yapıldı.
İncelemede aracın yakıt deposuna gizlenmiş 60 şeffaf vakumlu poşette 32 kilo 398 gram eroin ele geçirildi.
Van'dan İstanbul'a götürüldüğü tespit edilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan araçtaki A.M.S. tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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