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Erzurum'da 354 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 19:06 | Son Güncelleme

Erzurum'da 354 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum'da son iki günde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 354 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ile Gürcükapı, Yıldızkent ve Gölbaşı Polis Merkezi ekipleri, sabah saatlerinde Ağrı-Erzurum karayolu ve kuzey çevre yolu üzerinde gruplar halinde yürüyenler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Nenehatun rampası, Karskapı Şehitliği, kuzey çevre yolunda geniş çaplı tarama gerçekleştiren ekipler, Afganistan ve Pakistanlı uyruklu 200 kaçak göçmeni yakaladı.

Otobüslerle kent merkezindeki Gürcükapı, Yıldızkent ve Gölbaşı Polis merkezlerine götürülen yabancı uyruklulara, yemek ve çay ikramı yapıldı. Yabancı uyrukluların, İran'dan yasa dışı yollarla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldikten sonra batı illerine gitmeyi amaçladıkları tespit edildi.

Kaçak göçmenlerin polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine götürüleceği belirtildi.

Öte yandan bu kişiler dışında kentte dün de yasa dışı yollarla yurda giren 154 kişinin daha yakalandığı belirtildi. Böylece kentte 2 gün içinde yakalanan yabancı uyruklu sayısı 354'e ulaştı.

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Erzurum göçmen kaçak

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