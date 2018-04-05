Erzurum'da 366 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum kent merkezi ile Pasinler ilçesinde 366 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pasinler ilçesi, kent merkezindeki kuzey çevre yolu ve Nenehatun rampası mevkisinde kaçak göçmenlerin gruplar halinde yürüdüğü ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, bu alanlarda yaptıkları aramalarda kaçak olarak yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 366 göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, otobüslerle Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü ile kent merkezindeki Gölbaşı ve Gürcükapı polis merkezlerine götürüldü.
İran üzerinden kaçak olarak Ağrı'ya, ardından da Erzurum'a geldikleri belirlenen göçmenlerin, batı illerine gitmeyi amaçladıkları öğrenildi.
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum