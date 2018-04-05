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Erzurum'da 366 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 19:38 | Son Güncelleme

Erzurum'da 366 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum kent merkezi ile Pasinler ilçesinde 366 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pasinler ilçesi, kent merkezindeki kuzey çevre yolu ve Nenehatun rampası mevkisinde kaçak göçmenlerin gruplar halinde yürüdüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bu alanlarda yaptıkları aramalarda kaçak olarak yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 366 göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, otobüslerle Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü ile kent merkezindeki Gölbaşı ve Gürcükapı polis merkezlerine götürüldü.

İran üzerinden kaçak olarak Ağrı'ya, ardından da Erzurum'a geldikleri belirlenen göçmenlerin, batı illerine gitmeyi amaçladıkları öğrenildi.

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Erzurum kaçak göçmen Pasinler

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