Erzurum'da 4 bin 341 kişi işe yerleştirildi

Erzurum'da Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce 2018 yılında 28'i kamu kurumlarında olmak üzere 4 bin 341 kişiye iş imkanı sağlandı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 2018 yılı 3. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Palandöken Kaymakamlığında yapıldı.

Vali Seyfettin Azizoğlu başkanlığında, kurul üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Halil İbrahim Coşkun, 2018 yılı faaliyetlerine yönelik bilgi verdi.

Coşkun, 2018 yılında 40 Toplum Yararına Programın açıldığını, 2 bin 857 kişinin bu programdan faydalandığını söyledi. 2018 yılında 331 iş yeri ile İşbaşı Eğitim Program sözleşmesi imzalandığını belirten Coşkun, bu eğitimlerden bin 278 kişi faydalandığını ve 238 katılımcı istihdam edildiğini sözlerine ekledi.

Coşkun, 2018 yılında toplam işsizlik sigortası hizmetlerinden faydalanmak için 4 bin 169 kişinin başvurduğunu belirterek, "Bunlardan 2 bin 590 kişi reddedilmiş olup hak eden bin 579 kişiye 11 milyon 330 bin 230 lira ödeme yapılmıştır." diye konuştu.