Erzurum'da 4 bin 341 kişi işe yerleştirildi

Erzurum'da Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce 2018 yılında 28'i kamu kurumlarında olmak üzere 4 bin 341 kişiye iş imkanı sağlandı.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 2018 yılı 3. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Palandöken Kaymakamlığında yapıldı.
Vali Seyfettin Azizoğlu başkanlığında, kurul üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Halil İbrahim Coşkun, 2018 yılı faaliyetlerine yönelik bilgi verdi.
Coşkun, 2018 yılında 40 Toplum Yararına Programın açıldığını, 2 bin 857 kişinin bu programdan faydalandığını söyledi. 2018 yılında 331 iş yeri ile İşbaşı Eğitim Program sözleşmesi imzalandığını belirten Coşkun, bu eğitimlerden bin 278 kişi faydalandığını ve 238 katılımcı istihdam edildiğini sözlerine ekledi.
Coşkun, 2018 yılında toplam işsizlik sigortası hizmetlerinden faydalanmak için 4 bin 169 kişinin başvurduğunu belirterek, "Bunlardan 2 bin 590 kişi reddedilmiş olup hak eden bin 579 kişiye 11 milyon 330 bin 230 lira ödeme yapılmıştır." diye konuştu.
İş ve meslek danışmanlık faliyetlerine değinen Coşkun, 2018 yılında 18 bin 122 kişiye iş danışmanlığı, 484 kişiye meslek danışmanlığı yapıldığını, bin 813 iş yerinin ziyaret edildiğini ve 136 okulda mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmeti verildiğini aktardı.
Coşkun, 2018 yılında 21 bin 655 kişinin Çalışma ve İş Kurumuna başvurduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"2018 yılında 20 bin 899 normal, 622 engelli ve 134 eski hükümlü olmak üzere toplam 21 bin 655 kişi kuruma başvuruda bulunmuştur. Mevcut durumda kayıtlı işgücü sayısı 42 bin 863, kayıtlı işsiz sayısı 23 bin 409 kişidir. 2018 yılında 28 kişi kamu kurumlarında, 4 bin 267 normal, 46 engelli olmak üzere toplam 4 bin 313 kişi ise özel sektörde işe yerleştirilmiştir."
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