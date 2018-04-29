Erzurum'da Atatürk Üniversitesinin organizasyonunda yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla "Bahar Koşusu" düzenlendi.

Üniversite yerleşkesindeki İlahiyat Fakültesi önünde başlayan koşuya katılanlar, kampüs alanı içinde 5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek veya koşarak tamamlamaya çalıştı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı da akademisyenler, öğrenciler ve çocuklarla "Bahar Koşusu"na katılarak parkuru tamamladı.

Koşunun ardından katılımcılar "Kariyer Planlama Mezun İzleme Merkezi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında çekilen kura ile 10 öğrenci, Türkiye ve İngiltere'nin başkenti Londra'da dil eğitimi alma hakkı kazandı.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güzel bir günde çok önemli bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Üniversitede ilk kez "Bahar Koşusu" yapıldığını söyleyen Çomaklı, şöyle konuştu:

"Organizasyonda diğer katılımcılar dışında 4 bin 600 öğrencimiz yer aldı. Amacımız, öğrencilerimizi daha çok sosyalleştirmek, onları motive etmekti. Çok güzel bir gündü. Yaptığımız çekilişle de öğrencilerimize çeşitli ödüller verdik. Öğrencilerimize destek vermek açısından önemli bir hizmet olarak gördüğümüz Kariyer Merkezi'nin açılışını da etkinlik kapsamında gerçekleştirdik."

