Erzurum'da 57 kilogram eroin ele geçirildi

Erzurum'da 3 araçta yapılan aramada 57 kilo 152 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum-Erzincan karayolundaki Aşkale polis uygulama noktasında yaptıkları kontrollerde A.T'nin kullandığı 39 LA 840 plakalı tırı durdurdu.

Ekipler, şoför A.T'nin şüpheli hareketleri üzerine aracı güvenli noktaya çekerek aradı.

Narkotik dedektör köpek "Dük"ün tepki vermesi üzerine dorsedeki detaylı aramada, arka tekerleklere bağlı 3 dingilin içinde 95 paket halinde 47 kilo 24 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü A.T. ile aynı araçtaki annesi M.T. gözaltına alındı.

Ekipler, aynı uygulama noktasında içindekilerin birlikte hareket ettiği anlaşılan 34 KV 5154 ve 81 BM 787 plakalı otomobillerde de arama yaptı.

Aramada araçların bagajlarındaki inşaat malzemelerinin altına gizlenmiş 20 paket halinde 10 kilo 128 gram eroin bulundu.

Araçlardaki K.K, E.B, M.K.Y. ve İ.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

