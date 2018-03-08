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Erzurum'da 80 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 19:43 | Son Güncelleme

Erzurum'da 80 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum'da Afganistan ve Pakistan uyruklu 80 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kuzey çevreyolu Nenehatun mevkisi ile Erzurum-Ağrı kara yolu Karskapı Şehitliği yakınında yaya olarak ilerleyen bir grubun olduğu ihbarını aldı.

Çalışma başlatarak söz konusu bölgelere giden ekipler, 68 Afganistan ve 12 Pakistan uyrukluyu yakaladı.

Kent merkezindeki Gürcükapı ve Gölbaşı polis merkezlerine otobüslerle getirilen kaçak göçmenlere çay ve yemek ikramı yapıldı.

Türkiye'nin farklı illerine götürülmek için İran'dan yasa dışı yollarla yurda sokuldukları belirlenen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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Afganistan Erzurum kaçak göçmen Pakistan yabancı uyruklu

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