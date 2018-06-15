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Erzurum'da 82 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 09:19 | Son Güncelleme

Uyuşturucunun bulunduğu araçtaki çift gözaltına alındı

Erzurum'da araçta yapılan aramada 82 kilogram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Aşkale ilçesi yolundaki polis noktasında 34 BJB 130 plakalı araçta arama yapıldı.

Aramada aracın taban kısmına zulalanmış 151 pakette 81 kilo 707 gram eroin ele geçirildi.

Araçta bulunan M.E.S. ve eşi A.S. gözaltına alındı.

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