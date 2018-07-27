Erzurum'da 98 altın ve gümüş sikke ele geçirildi

Erzurum'un Narman ilçesinde, 98 altın ve gümüş sikke ile bir heykelcik ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması yürüttü.
İlçe genelindeki uygulama kapsamında durdurulan A.A. ile E.G'nin üst araması yapıldı. Aramada, Bizans dönemine ait farklı çap ve ağırlıktaki 98 altın ve gümüş sikke, bir heykelcik ile yaklaşık 4 bin lira ele geçirildi.
Sikkeler ve heykelcik, Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Heykelciğin sahte olup olmadığı uzmanların incelemesiyle belirlenecek.
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