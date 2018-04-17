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Erzurum’da ağaçlandırma seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 09:13 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yaz sezonunda Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, şehrin ağaçlandırılması konusunda gerekli çalışmaların başlatılması talimatını vermişti.Konunun takipçisi olan Vali Azizoğlu, havaların ısınmasıyla birlikte Tarım İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve Belediye yetkilileriyle birlikte kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Erzurum’da ağaçlandırma seferberliği

Geçtiğimiz yaz sezonunda Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, şehrin ağaçlandırılması konusunda gerekli çalışmaların başlatılması talimatını vermişti.
Konunun takipçisi olan Vali Azizoğlu, havaların ısınmasıyla birlikte Tarım İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve Belediye yetkilileriyle birlikte kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Valilik toplantı salonunda yetkili kurumlarla bir araya gelen Vali Azizoğlu, ağaçlandırma çalışmalarının kaldığı yerden devam edilmesi talimatını verdi.
İlçe kaymakamlarının da raporlar verip, ağaç dikilmesi gereken yerlerin tespit edilmesinin ardından Vali Azizoğlu, ağaç dikimi yapılacak alanları İl Mera Komisyonuna sundu. Komisyon tarafından raporların kabul edilmesinin ardından Orman Bölge Müdürlüğü mera özelliğini kaybetmiş alanlardan toprak örnekleri alarak laboratuvarlarda inceleyecek. Çıkacak sonuç neticesinde toprağa ve bulunduğu bölgeye uygun ağaç ve tohumlar belirlenerek ağaçlandırılacak. Orta düzeyde olan meralar içinde çözüm bulan komisyon üyeleri, bu bölgeler içinde sık olmamak şartıyla ağaçlandırma çalışması yapacak.
Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu başkanlığında yapılan toplantı bir saat sürdü. Ardından kısa bir açıklama yapan Vali Seyfettin Azizoğlu, “Geçtiğimiz yıl Orman ve Su İşleri Bakanımız buraya geldiğinde, 8 milyon fidan, 7 milyon tohum toprakla buluşması için gerekli birimlere talimat verdi. Bizde o gün itibariyle başlattığımız çalışmaları tamamladık. Mera özelliğin kaybetmiş yerleri ilçeler dâhil tespit ettik. Erzurum’un İspir’inden Karaçoban’a kadar uygun olan her yerini ağaçlandıracağız. Yine söylüyorum 7 milyon 999 bin 999’ istemiyoruz. 8 milyon ağaç dikeceğiz” şeklinde konuştu.
Toplantı sonunda alınan kararla Çarşamba günü Aziziye İlçesi Karakale Mahallesi’nde ağaçlandırma seferberliğine start verilecek.

Erzurum’da ağaçlandırma seferberliği

Erzurum’da ağaçlandırma seferberliği

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