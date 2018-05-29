Erzurum'da bıçaklı kavga: 5 yaralı

Erzurum'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri polis, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup, Aziziye İlçesi Ilıca semtinde karşı karşıya geldi.
Tarafların sözlü tartışması kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Bir polis memurunun kafasına isabet eden sandalye ile yaralandığı kavgada, taraflardan 4 kişi de bıçak ve taşla çeşitli yerlerinden yara aldı.
Polis ekipleri, kavgayı TOMA ile yapılan müdahalenin ardından dağıttı.
Kavgada yaralanan biri polis, 5 kişi kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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