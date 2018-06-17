Erzurum'da bıçaklı ve silahlı kavga: 5 yaralı

Erzurum'da iki aile arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Yakutiye ilçesindeki Sanayi Mahallesi Endüstri Caddesi 63. Sokak'ta ikamet eden ve akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, aileler arasında bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Tuncay Kaya (40) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi bıçakla, Veysel Korkmaz (22), Emin Korkmaz (35) ve Bülent Çut (23) ise pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaralılardan Çut, Kaya ile Veysel ve Emin Korkmaz Yakutiye Araştırma Hastanesine, diğer yaralı ise Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözünden yaralanan Çut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

