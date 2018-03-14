Erzurum’da binlerce üniversiteli Afrin için yürüdü

Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencileri, ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Atatürk Üniversitesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde toplanan öğrenciler, ellerinde bayraklarla ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘vatan sana canım feda’ sloganlarıyla kampüs içerisinde yürüdü.

Gerektiği zaman Afrin’de göreve hazır olduklarını ifade eden Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanı Abdül Kadir Gökçan, "Afrin’de bizlerin namusu şerefi için Türk milletinin bekası için aslanlar gibi savaşan kahraman Türk yiğitleri için bir nebze karınca misali toplanmış bulunmaktayız. Bize de sıra geldiği zaman cephede kanımızın son damlasına kadar savaşmaya hazırız" diye konuştu.

Lalapaşa Kent Meydanına kadar yürüyen grup daha sonra olaysız dağıldı.