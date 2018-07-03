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Erzurum'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 17:52 | Son Güncelleme

Örgüt üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

Erzurum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve İstanbul'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan şüpheli V.A'nın Erzurum'da olduğu bilgisine ulaştı.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle Karayazı ilçesindeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli V.A'yı gözaltına aldı.

Evindeki aramada bir kurusıkı tabanca ele geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Erzurum

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