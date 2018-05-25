HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Erzurum'da DEAŞ'ın "sosyal medya" yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 10:24 | Son Güncelleme

Operasyonda, sosyal medyadan "Cumhurbaşkanına hakaret" içerikli paylaşımlar yaptıkları iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı

Erzurum'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve kitap ile dijital materyal ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlılar hakkında sosyal medyadan "Cumhurbaşkanına hakaret etmek", "terör örgütü propagandası" yapmak ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

PARTNERJet Li'nin son hali şaşırttıJet Li'nin son hali şaşırttı
Meyan şerbeti almak için sıra bekliyorlarMeyan şerbeti almak için sıra bekliyorlar
Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştuYağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Erzurum gözaltı operasyon sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Atatürk Havalimanı'nda uçaklar elektrik yüklü bulutlar nedeniyle olumsuz etkileniyor

Atatürk Havalimanı'nda uçaklar elektrik yüklü bulutlar nedeniyle olumsuz etkileniyor

İstanbul'a yağış hakim! Meteoroloji hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonuna dikkat!

İstanbul'a yağış hakim! Meteoroloji hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonuna dikkat!

TSK açıkladı! Kuzey Irak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! Kuzey Irak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran için çarpıcı iddia

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran için çarpıcı iddia

İçişleri Bakanlığı: Alaattin Çakıcı'nın adamları yakalandı!

İçişleri Bakanlığı: Alaattin Çakıcı'nın adamları yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.