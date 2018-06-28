Erzurum'da FETÖ/PDY bağlantılı cinsel istismar davası

Erzurum'da 2007'de "15 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismar olayı" ile ilgili soruşturmayı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi ve yeğeninin de karıştığı iddiasıyla kapattıkları ileri sürülen 16 polisin yargılanmasına devam edildi.
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tanık M.K. ile sanık avukatları hazır bulundu. Sanıklardan Aydın Ergün Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinden, Murat Önemli ise Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar duruşmaya gelmedi.
Tanık M.K, beyanında, 2011'de Edirne'de görev yaptığını söyledi.
Edirne'de polislere yönelik sohbet toplantılarında sorumlu olarak faaliyette bulunduğunu anlatan M.K, "Sohbet toplantılarına hem bizzat sohbet veren olarak katılıyordum hem de sohbet veren kişi ve sohbete katılan kişileri organize ediyordum. Sanık A.F.B, polis memuru olup 2011 ile 2013 arasında birkaç defa sohbet toplantılarına katılmıştı. 17-25 Aralık'tan önce bu toplantılara gelmeyi bıraktığını, daha doğrusu tam olarak gelmediğini hatırlıyorum. 17-25 Aralık sürecinden sonra sohbet verme görevim bittiği için kendisi ile ilgili hiç bir bilgim yoktur. Bunun dışında hakkında başka bir bilgim yoktur." diye konuştu.
Sanık Ergün, savunmasında, ByLock programını kullanmadığını ileri sürdü.
Teşkilat tarafından yapılan disiplin soruşturması sonucu hakkında işlem yapılmayan iki kişiden biri olduğunu ileri süren Ergün, şu ifadede bulundu:
"Yaşadığım hem psikolojik ve rahatsızlıklarım hem de ailevi durumuma ilişkin rahatsızlık ve sıkıntılardan dolayı tahliyemi talep ediyorum. Kaçma durumumun olmadığı, çağrı üzerine geldiğim ve delilleri karartma durumumda söz konusu olmadığı gözetilerek tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum. Hakkımda Ankara KOM Daire Başkanlığı tarafından gönderilen SD kartında A5 diye tabir edilen grupta olmamı kabul etmiyorum. Bunun kim tarafından düzenlendiği belli değildir. Bu örgütün kendi yapılanması ve hücre tipi sistemine de aykırı bir çalışma veya tespittir, doğru değildir."
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.
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- Olay
Erzurum'da, 29 Ekim 2007'de Dadaşkent Polis Merkezine gelen 15 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu S.Ö, birçok erkek tarafından tehdit ve zorlamayla cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi olmuş, acil koruma kararı alınarak Nenehatun Kız Yetiştirme Yurduna yerleştirilmişti.
Açılan ilk soruşturmada 8 kişi tutuklanmış ve derinleştirilen soruşturmada aralarında Fetullah Gülen'in yeğeni ve 2014'te vefat eden kardeşi Seyfullah Gülen'in de bulunduğu 90'a yakın şüpheli belirlenmişti. Bu aşamadan sonra hem soruşturma savcısı değiştirilmiş hem de kız çocuğu başka kente gönderilmişti. Genişletilen soruşturmada şüpheli olarak belirlenen, aralarında Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen ve yeğeninin de bulunduğu kişiler hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Bu dosyaların kapatılmasının ardından ilk soruşturmada tutuklananlar da tutukluluklarına itiraz ederek, 8 Kasım 2012'de serbest bırakılmıştı.
Soruşturmanın FETÖ/PDY üyesi emniyet mensuplarınca kapatıldığı iddiaları üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bartın, Eskişehir, Hatay, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Van ve Sinop'ta 18 Ocak 2016'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 polis gözaltına alınmıştı. 3'ü emniyet müdürü, biri emniyet amiri, 3'ü polis memuru 7 şüpheli tutuklanmış, 6 polis memuru ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.
İddianamede, tutuklu sanıklar 3 emniyet müdürü ve bir emniyet amiri için 5 yıl 6 aydan 58 yıla kadar, diğer polisler için de 5 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
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