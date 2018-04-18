Erzurum’da fidanlar toprakla buluştu

Geçtiğimiz yıl Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’nun öncülüğünde başlatılan ağaçlandırma çalışmaları havaların ısınmasıyla birlikte kaldığı yerden devam ediyor.

Orman oranının artırılması amacıyla başlatılan ağaçlandırma projesi kapsamında fidanlar toprakla buluştu. Aziziye ilçesi Karakale mahallesinde 743 hektarlık alana dikilen fidanlar, kent için başlatılan ağaçlandırma projesinin ilk ayağı olma özelliğini taşıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğünün ortaklaşa planlayıp projelendirdikleri ağaçlandırma çalışmaları, Erzurum ve ilçelerinde büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bu kapsamda sezonun ilk ağaçlandırma çalışmaları Erzurum’un Aziziye İlçesi Karakale Mahallesinde düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi.

Karakale Ağaçlandırma projesi törenine; Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program öncesinde teknik bilgiler veren orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, 743 hektarlık bir alanda ağaçlandırma çalışması yürüttüklerini söyledi.

Ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız devam edeceğini dile getiren Bıyıklı, “Bakanlığımız talimatı ve Sayın Valimizin desteği ile 8 milyon fidan dikmeyi hedefliyoruz. Bununla ilgili çalışmalar ihale aşamasına getirdi. Büyük bölümünün ihalesi tamamlandı. Yıllık bin 300 hektar ağaçlandırma çalışmamız var. Ormancılığın yanında toprak koruma faaliyetlerinin yanında arıcılık ve bal üretimi yapan çiftçimize de destek veriyoruz. Yine kırsaldaki her türlü hibe destek programlarını vatandaşlarımızın yararlanmasına olanak sağlıyoruz” dedi.

ERZURUM’DA ORMAN VALRLIĞINI ARTTIRACAĞIZ

Törende bir konuşma yapan Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum’un yeşil bir alana kavuşması ve insanlara daha rahat yaşam alanı oluşturmak için ağaçlandırma projesi başlattıklarını söyledi.

Erzurum’un orman otalamasında Türkiye’nin zayıf illeri arasında olduğuna dikkat çeken Vali Azizoğlu, şöyle konuştu:

“Türkiye orman varlığı ortalaması yüzde 27, Erzurum’da ise yüzde 10’dur. Bu nedenle Erzurum’un ağaçlandırılması ve orman alanlarının arttırılması konusunda çok büyük çaba sarf ediyoruz. Geçen yıl Orman ve Su İşleri Bakanımızın ilimize teşrifleriyle geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. Geçen yıl ve bu yıl içerisinde en az 8 milyon fidanın toprakla buluşturulması ve 7 milyon tohum ekilmesi kararlaştırıldı. Bugün yapılan program; ağaç dikme projesinin de startını vermiş oldu. İstiyoruz ki, Erzurum da birkaç yıl içeresinde orman varlığımızı yüzde 15’lere çıkaralım. İlçelerde kaymakamlıkların ve belediyelerin belirledikleri yerlere ağaç dikmek için kararlar aldık. Kısacası bütün kurumlarımızla Erzurum’da bir ağaçlandırma seferberliği yaptık. Erzurum’u birkaç yıl içerisinde Türkiye ortalamasın da görmeyi arzu ediyoruz. Dikilen fidanları korumak birinci derecede Orman Bölge Müdürlüğüne aittir. Vatandaşımıza da bu konuda büyük görev düşüyor.”

Konuşmaların ardından Vali Azizoğlu ve beraberindeki heyet belirlenen alana sarıçam, ahlat, huş ve akasya fidanı dikti.