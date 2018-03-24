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Erzurum’da fırtına 9 ilçe ve kent merkezinde zarara yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

Erzurum’da sabah saatlerinde başlayan ve hızı saatte 80 kilometreye kadar ulaşan fırtına, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Erzurum’da sabah saatlerinde başlayan ve hızı saatte 80 kilometreye kadar ulaşan fırtına, hayatı olumsuz yönde etkiledi. 9 ilçe ile bağlı köylerde ve kent merkezinde yıkım ve çatı uçmalarına neden oldu.
Erzurum’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtınanın hızı yer yer 80 kilometreye kadar ulaştı. Yapımı devam eden inşaatlardan uçan inşaat malzemeleri araçlarda maddi hasar oluşturdu. Ağaçları kökünden söken fırtına trafiği bazı bölgelerde durma noktasına getirdi. Kökünden sökülen ağaçları belediye ve itfaiye ekipleri keserek yolu tekrardan trafiğe açtı. Şiddetli fırtına elektrik ve internet hatlarında da arızalara yol açtı.
Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada temizlik çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.
Valilik açıklamasında, Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Hınıs, Horasan, Karayazı, Şenkaya, Köprüköy ve Tortum olmak üzere toplam 9 ilçede 17 okul çatısının hasar gördüğü, 2 öğrenci yurdu çatısı, 2 kamu hizmet binası, 1 spor salonu, 3 kamu kurum lojmanı, 2 pansiyon, 23 özel konut, 14 köyde ev ve ahır çatısının hasar gördüğü belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada ayrıca hasar görüp etrafa saçılan çatı parçalarının belediye ekipleri tarafından temizlendiği belirtildi.

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