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Erzurum'da göle giren 2 lise öğrencisi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 15:44 | Son Güncelleme

Erzurum'da göle giren 2 lise öğrencisi boğuldu

Erzurum'un Pasinler ilçesinde göle giren 2 lise öğrencisi boğuldu.

Ramazan Bayramı'nda arkadaşlarıyla gezmek için Porsuk Gölü kenarına gelen lise öğrencileri Arif Erkmen ve Uğur Subaşı, bir süre sonra gölde yüzmeye başladı.

Yaklaşık 30 metre ilerledikten sonra gölün zeminindeki çamura saplanan Erkmen ve Subaşı, suya batmaya başladı.

Erkmen ve Subaşı, durumu gören göl kıyısındaki arkadaşlarının çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Cesetler, olay yerine gelen AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çabası sonrası sudan çıkartıldı.

Gölün karşısına geçme konusunda birbirleriyle iddiaya tutuştukları belirtilen 2 arkadaşın cesedi, jandarmanın incelemesi sonrası ambulansla Pasinler Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum gölet Pasinler

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