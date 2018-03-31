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Erzurum'da "Hizmet İçi Eğitim Kursu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 13:17 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle din adamlarına yönelik düzenlenen kurs, 200 din adamının katılımıyla Erzurum'da başladı

Erzurum'da, Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle din adamlarına yönelik "Hizmet İçi Eğitim Kursu" düzenleniyor.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Türkiye Diyanet Vakfı Erzurum Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu'ndaki programla başlayan kursla ilgili yaptığı konuşmada, kursları, Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu (TİDEF) ile imzalanan protokolle gerçekleştirdiklerini söyledi.

İşleyen, kurslardan, alanında söz sahibi din adamlarının yararlandığını belirterek, "Başkanlığımız, imam hatip, müezzin, vaizlerimiz, il ve ilçe müftülerimiz için senenin belli dönemlerinde periyodik aralıklarla hizmet içi eğitim kursları düzenliyor." dedi.

Bu kapsamda Erzurum'da program düzenlediklerini dile getiren İşleyen, şöyle konuştu:

"Din hizmetlerinde verimliliği artırma, din görevlisini görevinde daha etkili hale getirme çabası içindeyiz. Bugün de Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı Erzurum Müftülüğümüzün ev sahipliği ve TİDEF'in organizesiyle, başta İstanbul olmak üzere ülkemizin değişik yerlerinden, alanında söz sahibi din adamlarımıza kurs veriyoruz. Hocalarımızın iştirakiyle, camilerde görev yapan yaklaşık 200 hocamıza iki gün hizmet içi eğitim kursu verilecek."

Çeşitli sunumlarla süren kurs yarın sona erecek.

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