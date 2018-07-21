Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Erzurum'un Tekman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
İsmail Özdemir yönetimindeki 34 NS 2663 plakalı otomobil, Palandöken karayolu Hürriyet Mahallesi yakınlarında Hüseyin Kuzgun idaresindeki 47 BB 075 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı.
Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Erzurum'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
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