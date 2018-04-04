Erzurum’da kaçak göçmenlerde salgın endişesi

Erzurum’a kaçak yollardan gelen çoğunluğu Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin sayısı bir günde bine ulaştı. Sağlık kontrolü amacıyla hastanelere gönderilen göçmenlerin bazılarında bulaşıcı hastalık tespit edildiği öğrenilirken, polisler de eldiven ve maskelerle görev yapıyor.

İran üzerinden yasa dışı yollarla insan tacirleri tarafından Türkiye’ye getirilen kaçak göçmenlerin önüne geçilemiyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere batı illerine gitmek için Erzurum güzergahını kullanan kaçak göçmenlerin sayısı ilk üç ayda 10 bine yaklaştı. Bugün ise yaya olarak Ağrı-Doğubayazıt üzerinden gelen kaçak göçmenlerin sayısı bini aştı. Polis kontrol noktalarında ve yollardan alınan göçmenler, otobüslere bindirilerek polis merkezlerine götürüldü.

Karakollar ve hastanelerde salgın korkusu

Her gün yüzlerce kaçak göçmenle ilgili işlemlerin yapıldığı polis merkezi amirlikleri ve hastaneler de adeta alarm veriyor. Polis merkezlerine işlemlerini halletmek için giden birçok vatandaş yaşanan ağır koku ve yoğunluktan dolayı işlemlerini ertelemek zorunda kalıyor. Diğer yandan göçmenlerle bizzat ilgilenmek zorunda kalan polisler de hastalıklara karşı eldiven ve maskelerle görev yapıyor. Polis merkezlerindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü amacıyla çeşitli hastanelere gönderilen göçmenlerin bazılarında ise bulaşıcı hastalık tespit edildiği öğrenildi. Hastanelerde de adeta bir trajedi yaşanırken olası salgın korkusu yaşanıyor.