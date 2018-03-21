Erzurum'da kaçakçılık olayları

Erzurum'daki 3 ayrı olayda, araç hoparlörüne saklanan bir kilogram metamfetamin, 300 şişe kaçak içki ile 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden yurda sokulan bir miktar metamfetaminin Erzurum'da satılacağı bilgisi alındı.

Jandarma, kente gelen bir tırı durdurup uyuşturucu dedektör köpeği "Vera" eşliğinde aradı.

Aramada, aracın hoparlörüne saklanan bir kilogram metamfetamin ele geçirildi, olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Kentin Köprüköy ilçesinde ise Doğubayazıt ilçesinden gelen bir araçtaki zanlı, 6 bin paket kaçak sigara ile yakalandı.

Bir başka çalışmada da Artvin'den getirilip piyasaya sürülmek istenen ve ölümcül etkisi olan 300 şişe kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el koyan jandarma, olayla ilgisi görülen bir kişiyi gözaltına aldı, bu kişiye 30 bin 938 lira idari para cezası uygulandı.

Her üç olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.