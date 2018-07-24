Erzurum'da kamyonuyla kaçak taşıyan sürücüye tutuklama

Erzurum'da 131 kaçağı kamyon kasasında taşırken yakalanan şoför tutuklandı.
Polis ekiplerince 4 gün önce Erzurum-Erzincan karayolu Aşkale kontrol noktasında düzenlenen operasyonda, kullandığı kamyonun kasasında 131 kaçak taşıdığı belirlenen sürücü G.B. gözaltına alındı.
Zanlı G.B, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şubesindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan sürücü tutuklandı.
Kamyonda yakalanan kaçakların polisteki işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.
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