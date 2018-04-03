Erzurum’da kar yağışı

Erzurum akşam saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Erzurum’da gündüz saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinde kara dönüştü. Kısa sürede etkisini artıran kar yüzünden araçların üzeri ile yüksek kesimler beyaza büründü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada kar yağışının aralıklarla süreceği bildirildi.
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