Erzurum'da kaybolan genç kız evlenmek için kaçmış

S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli'de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki bir yetiştirme yurduna teslim edildi, E.Ö. ise ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen özel ekip, S.Ç. ve erkek arkadaşı E.Ö'yü bu kentte yakaladı.

Merkeze bağlı Yenişehir semtinde ikamet eden Memduh ve Zeynep Ç. çiftinin, 18 gün önce kaybolan 17 yaşındaki kızları S.Ç'nin bulunması için Palandöken ilçesindeki Yenişehir Polis Merkezine müracaat etmesi sonrası olaya ilişkin cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Erzurum'da resim kursuna gitmek için evinden ayrılan ve 18 gün sonra bulunan 17 yaşındaki genç kızın, evlenmek amacıyla sosyal medyada tanıştığı erkek arkadaşı ile kaçtığı belirlendi.

E.Ö'nün ifadesinde, S.Ç. ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve bir yıldır görüştüklerini belirterek, "Bugüne kadar yüz yüze hiç görüşmemiştik. En sonki görüşmemizde bana 8 Haziran'da 18 yaşına gireceğini söyledi. 6 Haziran'da İstanbul'dan Erzurum'a uçakla geldim ve onu alarak İstanbul'a döndük." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

S.Ç'nin ise E.Ö. ile sosyal medyadan tanıştığını, evlenmek amacıyla kaçtığını söylediği, "Herhangi bir zorlama yok, kendi rızamla geldim." dediği belirtildi.

- "O benim evladım, onu affediyorum"

Kızının bulunmasını haber alan anne Zeynep Ç. de bulunan kızıyla telefonda konuştuğunu ve mutlu olduğunu söyledi.

Zeynep Ç, eşini bir polisin aradığını ifade ederek, "Polis kızını bulduk deyince ben heyecanlandım. Mutluluğumu tarif etmek mümkün değil. O benim evladım, onu affediyorum. Kendisi de cahillik yaptığı için pişman olduğunu ve korktuğu için bizi arayamadığını söyledi ve özür diledi. Evimize huzur geldi. Bugün de Kocaeli'ye kızımı almaya gideceğiz." diye konuştu.

