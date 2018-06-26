Erzurum'da kaybolan genç kızdan 17 gündür haber alınamıyor

Erzurum'da resim kursuna gitmek için evinden ayrılan ve 17 gündür haber alınamayan Sedanur Çelik'in ailesi kızlarından gelecek haberi bekliyor.

Merkeze bağlı Yenişehir semtinde ikamet eden Memduh ve Zeynep Çelik çifti, bir süredir haber alamadıkları 17 yaşındaki kaybolan kızları Sedanur için umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Cep telefonundaki fotoğrafına bakarak gözyaşı döken anne Çelik, yetkililerden ve vatandaşlardan yardım isteyerek kızının bir an önce evine döneceği günü bekliyor.

Anne Zeynep Çelik, AA muhabirine, kızının bir pazar günü resim kursuna gitmek için evinden ayrıldığını söyledi.

Kursun bitmesine rağmen Sedanur'un eve dönmediğini ve bu nedenle telaşlandığını belirten Çelik, "Telefonunu aradım kapalı, kursa gittim kurs da kapalı. Hocasına sordum ancak kursa hiç gitmediğini söyledi. Gidiş o gidiş, daha da haberimiz yok." dedi.

Çelik kızını gören vatandaşlardan ve yetkililerden yardım isteyerek şöyle konuştu:

"Kızımı gören, duyan biri varsa Allah rızası için bana dönsünler. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Hiçbir şekilde uykum gelmiyor. Eşimin rahatsızlığı daha da arttı ve kardeşleri de perişan oldu. Evde tat tuz kalmadı. Dayanamıyorum artık, 17 gündür haber alamıyorum. Her gelen ihbara gidiyorum ama yalan çıkıyor. Oltu ve Erzincan'da görüldüğüne dair ihbar gelmişti, gittik ancak benzetilmiş. Şehrin neresinden ihbar geliyorsa gidiyorum sesini duyabilir miyim diye. Artık dayanma gücüm kalmadı."