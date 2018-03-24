NTV haber sunucusu Oğuz Haksever, "Mesleğin kuluçkası muhabirlikten gelir. Sunucular dahil muhabirlik tecrübesinden geçtikleri takdirde kamuoyuna daha çok yararlı oluyor." dedi.
Haksever, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gösteri Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen "Medya ve Habercilik" söyleşisinde, Türkiye'de televizyon haberciliği hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Gazetecilikte muhabirliğin önemine değinen Haksever, "Mesleğin kuluçkası muhabirlikten gelir. Sunucular dahil muhabirlik tecrübesinden geçtikleri takdirde kamuoyuna daha çok yararlı oluyor. Eğer muhabirlik yok olur ya da yok olmaya yüz tutarsa abuk sabuk bir meslek alemi ortaya çıkar." ifadesini kullandı.
Televizyon kanallarında muhabir sıkıntısı yaşandığını dile getiren Haksever, "Televizyon haberlerini 3-5 muhabirle idare ediyoruz. En çok muhabir Ankara'da var. Çünkü başkent ve Türkiye'nin kalbi, her bakanlıktan sorumlu bir muhabirin olması gerekiyor. Onun ötesinde her siyasi partiye bakan bir muhabirin dahi olması gerekiyor. O kadar temel bir konudur ki bu, sayı azaldıkça haberlerin çeşitliliği de azalıyor." değerlendirmesinde bulundu.
- "Anadolu Ajansı işlerini ciddiye alarak yapıyor"
Anadolu Ajansının habercilik anlayışına dikkati çeken Haksever, "Buradan gidince kafamda birkaç haber var. Anadolu Ajansı'na gideceğim, çünkü onlar işlerini ciddiye alarak yapıyor. Bu, umut verici bir şey. Sabah toplantılarında konuşuyoruz, ajanslardan gelen haberlerin konularına bakıyoruz, görüntü güzelse kullanıyoruz." diye konuştu.
Yabancı medya kuruluşlarının Türkiye'ye ilgi gösterme sebebinin boşluktan doğabileceğine işaret eden Haksever, ancak ezelden beri emperyalist alışkanlıkları ile iyi niyetli olmadıklarını, 15 Temmuz darbe girişiminde de bu tutumu gördüklerini anlattı.
Haksever, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı da değinerek, şunları kaydetti:
"TSK Afrin'de iyi sınav verdi. Anadolu Ajansı da bu işin görüntü kısmını yüklendi ve biz de büyük orandan oradan görüntü aldık. Silahlı Kuvvetler orada adeta haber merkezi gibi davrandı ve bazı görüntüleri de oradan aldık. TSK, hiçbir şeyi gecikmeden, gizlemeden tatsız bir haber olsa dahi hiç çekinmeden hemen bilgiyi aktardı. Bazı bilgileri de biz alıyorduk ama teyit amaçlı bekletiyorduk. Bence Afrin'de en iyi gazeteciliği Genelkurmay Başkanlığı yaptı diyebilirim."
Söyleşinin ardından İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir, Haksever'e plaket verdi.
Söyleşiye Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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